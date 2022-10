Tahle rozhodnutí nás sráží, řekl Trpišovský o penaltě. Bodů čekal mnohem víc. Co psychika?

Vztek s ním ale nelomcoval. „Hodně naštvaný jsem byl v Olomouci, tady tolik ne. Kdybychom si odmysleli tu penaltovou situaci, odehráli jsme velmi dobrý první poločas," bilancoval velitel slávistické lavičky duel v Kluži.

Jenže sešívané srazila další individuální chyba, Peter Olayinka už v 10. minutě zbytečně fauloval Karla Muhara v pokutovém území, domácí šli z penalty do vedení. „Tahle rozhodnutí nás sráží. Nevím, jak velký byl kontakt, ale míč, který byl nahoře, se Peter nůžkama snažil odkopnout a trefil hráče do hlavy. To jsou situace ve vápnech, které rozhodují zápasy. Místo toho, abychom dali gól z velice dobrého úvodu, tak přijde tenhle moment, kdy darujeme penaltu soupeři," posteskl si Trpišovský.

Jeho mužstvo už více než tři zápasy nedalo gól. Proti Kluži sice mělo převahu, ale bez efektu. „Vždycky nám chybí dobré řešení nebo rozhodnutí. Často netrefíme bránu. Bavíme se o tom pořád, produktivitu musíme zlepšit. Gól by hodně pomohl jednotlivcům i týmu," uvědomil si slávistický kouč.

Co teď po mužstvu žádá? „Musíme si dávat krátkodobé cíle. Potřebovali bychom odehrát i ošklivější zápas, ale abychom ho výsledkově zvládli. Musíme hrát s nasazením jako třeba tady Oscar v defenzivě. Chybu udělal, ale některé situace dokázal uhasit. Musíme být v pokutových územích agresivnější, důraznější a zodpovědnější. Tam se rozhoduje. My hrajeme celkem dobře mezi vápny, ale to nerozhoduje. Další věcí jsou třeba standardní situace, tady jsme z nich dvakrát inkasovali," vypočítával Trpišovský.

Situaci Slavie popisuje jako „složitou". Není se co divit, ve společnosti Kluže, Ballkani a Sivassporu se od českého vicemistra čekal jasný postup do vyřazovací fáze z prvního místa. „Nejsme v dobré pozici, po čtyřech kolech máme čtyři body, čekali jsme jich mnohem víc. Musíme s tím něco udělat, prohrát tři zápasy v řadě je trestuhodné. Musíme předvádět konstantní výkony, udržet si tempo z úvodů zápasů po celých devadesát minut a být produktivní," vybídl své svěřence.

Sešívaní cítí, že tlak roste. „Musíme za to vzít my zkušení v realizačním týmu i ti na hřišti. Nikdo jiný to prostě nezmění. Už dříve jsem říkal, že když se týmu daří a je rozjetý, tak může hrát každý. Když jste ve složité situaci, tak se ukáže, kdo tomu týmu může pomoct a kdo dává góly třeba za rozhodnutého stavu," podotkl Trpišovský.