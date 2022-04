Třetí pokus o semifinále, Slavii inspiruje parta z roku 1996. Finále? Spíš sen než cíl

Rotterdam (od našeho zpravodaje) - Jízda Vladimíra Šmicra, Karla Poborského, Jana Suchopárka a spol., kterou v roce 1996 uťalo až Bordeaux se Zinédinem Zidanem, jejich nynější následovníky samo sebou inspiruje. „Je to pro nás motivace. Bylo by hezké to vyrovnat," přemítá trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

„Když jsem byl malý kluk, ptal jsem se táty, jestli nějaký český klub vyhrál evropský pohár. Přišlo mi to jako sci-fi. My jsme teď potřetí ve čtvrtfinále. Když jsme do něj postoupili poprvé přes Sevillu, byl to výjimečný zážitek," vypráví velitel lavičky sešívaných skoro až romanticky.

Tehdy na jaře 2019 vypakovala jeho partu z Evropské ligy Chelsea, před rokem ve stejné fázi stejné soutěže Arsenal. „Proti Chelsea jsme dvakrát prohráli, na Arsenalu jsme remizovali a prohráli pak doma. Doufám, že to bude mít vzestupnou tendenci," věří Trpišovský.

Jeho družina se za tu dobu proměnila, opory z prvního úspěšného putování Evropou jako Tomáš Souček, Vladimír Coufal či afričtí stopeři Michael Ngadeu a Simon Deli už válí na jiných adresách. Tým se prokrvoval, vysílal do světa nové tváře. Teď se opírá o začínající lídry, jakým je třeba Ondřej Lingr. Někdo zažil předešlá dvě čtvrtfinále, někdo jedno, někdo žádné.

Může být Feyenoord v porovnání s anglickými obry schůdnější protivník? „To si úplně nemyslím. V téhle sezoně to byl nejnáročnější soupeř, proti kterému jsme v Evropě hráli," odmítá takové teorie defenzivní univerzál a klíčová postava mužstva Tomáš Holeš.

Ale i on cítí obrovskou šanci, chce šňůrku vyřazení přervat a prodrat se mezi nejlepší čtveřici nově vzniklé evropské soutěže. „Máme obrovskou motivaci zahrát si semifinále," přiznává český reprezentant. A padla řeč i na finále. „Každý by si ho chtěl zahrát, je to pro nás spíš sen než cíl, ale nepřemýšlíme o tom. Bude těžké postoupit přes Feyenoord," ví Holeš.

Slavia se s Feyenoordem střetla na podzim v základní skupině Konferenční ligy, venku prohrála 1:2, doma remizovala 2:2. „Byl to jeden z nejsilnějších a nejnepříjemnějších soupeřů, které jsme potkali za poslední dva roky. Už po podzimním zápase v Praze jsem tipoval, že dojdou daleko. Nechtěli jsme je, ale jelikož jsme je ani jednou neporazili, máme teď obrovskou motivaci zlomit to," podotýká Trpišovský.