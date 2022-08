Trpišovský před Panathinaikosem žongluje se soupiskou a řeší, koho nasadí do útoku

I proto slávistický trenér Jindřich Trpišovský důkladně zvažuje všechny možnosti, které mu jeho objemný kádr nabízí. Žongluje s variantami, jestli ještě nezmění soupisku pro nadcházející duel, v níž z kapacitních důvodů chybí například ofenzivní univerzál Ivan Schranz nebo útočník Daniel Fila.

„Jednu změnu v hlavě máme, ale ještě počkáme, jestli se něco nestane na tréninku. I proto, že někteří hráči měli po utkání s Hradcem drobnější zdravotní potíže," přiznal Trpišovský.

Sestava mu už ale víceméně v hlavě vykrystalizovala, váhá jen nad tím, jak obsadí post útočníka. Yira Sor se stále kurýruje. „Pořád nevíme, jak to s ním na zápas bude," nastínil šéf lavičky červenobílých. „Máme dvě varianty. Chceme, aby tam byl hráč, který bude zapadat do typologie zápasu, aby byl schopný udržet míč nahoře, zároveň ohrozil bránu soupeře, pomohl nám s napadáním," vypočetl kouč. „Ale víceméně o herním stylu i rozestavení máme jasno," dodal.

Foto: Martin Malý / SK Slavia Praha Slávistický útočník Yira Sor proti St Joseph's.Foto : Martin Malý / SK Slavia Praha

Kdyby Sor nebyl fit nebo Trpišovský nechtěl riskovat jeho nasazení, nabízí se několik variant. Pracovitost má v sobě zakořeněnou Václav Jurečka, Trpišovského popis by seděl například i na Ondřeje Lingra, což by znamenalo, že by Slavia vyrukovala na Panathinaikos bez klasického útočníka. Na soupisce je i útočník a dříč Stanislav Tecl.

Co další změny v základní jedenáctce oproti porážce s Hradcem? Nedá se čekat, že by Trpišovský vyměnil gólmany. Zdá se, že Aleš Mandous dostal důvěru a vydobyl si pozici jedničky. Ani zásahy do obranné linie se nejeví úplně reálně. Otřesy v záložní řadě už však pravděpodobné jsou.

Ostatně Trpišovský si už v neděli v Mladé Boleslavi, kde Hradec hraje domácí zápasy, postěžoval, že postrádal kvalitní finální přihrávku. „Čísla to potvrdila, dali jsme do vápna sedmdesát míčů, což je i dvojnásobek oproti normálu. Ale potřebujeme to proměnit v kvalitu," konstatoval Trpišovský.

Nabízí se, že ze sestavy vyndá Christa Tiéhiho a nasadí Lukáše Provoda. Možná do ní vplete i Petra Ševčíka. Naopak o místo se musí bát pravý křídelník Moses Usor, jenž v neděli nebyl přesvědčivý.