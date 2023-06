Z Čechů v týmu si dělá legraci. Nástupce Fergusona může definitivně vstoupit mezi legendy

Moyes už svým způsobem mezi legendy patří. V Premier League mají aktuálně více odtrénováno jen dva nezapomenutelní velikáni – Sir Alex Ferguson (810) a Arséne Wenger (828).

Právě po Fergusonovi převzal Moyes, z pozice úspěšného manažera Evertonu, v roce 2013 Manchester United. Na jednu stranu nevydržel ani sezonu, s Rudými ďábli ale získal svou dosud jedinou větší trofej, konkrétně anglický superpohár. Moyes se po konci na Old Trafford přesunul do španělského Realu Sociedad, následovalo angažmá v Sunderlandu a opakovaný návrat na lavičku West Hamu.

„Vždy říkám, že nejlepší roky mám ještě před sebou. Tento moment, kdy jsme ve finále, si užívám. Odtrénoval jsem v Premier League přes 600 zápasů. Tohle je opravdu největší okamžik, ale to by byl pro každého trenéra. Být koučem tak dlouho znamená, že něco děláte dobře. To není nic snadného," vypráví Moyes před střetnutím s italskou Fiorentinou.

Budeme jako hosté, ale máme domácí šatnu a tribunu Sever. Za to jsem hrozně rád, libuje si Tomáš SoučekVideo : UEFA, Sport.cz

Ke plnění snu by Kladivářům měli pomoci i dva čeští reprezentanti. Záložník Tomáš Souček i obránce Vladimír Coufal jsou významnou součástí mužstva. Navíc se oba vrací do Edenu, odkud jako hráči Slavie před lety putovali do londýnského celku.

„Znamená to pro ně hodně, oba mají ke Slavii i Praze stále velký vztah. Trochu si z nich děláme legraci, ale vím, že pro ně je finále důležité. Patří do našeho týmu, poslední roky hráli skvěle a jsou pro nás důležití," praví s úsměvem Moyes.

Pro West Ham by byl zisk trofeje speciální hned z několika důvodů. Naposledy klub vyhrál FA Cup v roce 1980, titul na mezinárodní scéně slavil v sezoně 1964/1965, když opanoval Pohár vítězů pohárů. A pak je zde kontrast k uplynulým měsícům, kdy Kladiváři většinu ročníku bojovali o záchranu.

„Není snadné hrát Premier League a být konkurenceschopný v Evropě. Nám se to povedlo a uvidíme zítra, zda dotáhneme vše do vítězného konce. Level domácí soutěže je vysoký. Díky Konferenční lize jsme se udrželi nad vodou, dařilo se nám vyhrávat, i když v Anglii tolik ne," říká Moyes a je si vědom, že vítěz získá pro příští sezonu vstupenku do Evropské ligy.

Tým Fiorentiny na obhlídce stadionu v Edenu. Antonín Barák se během ní zapovídalVideo : Sport.cz