Jurečka se poprvé trefil. Bylo to napínavé, VAR stál při mně, oddechl si

Košice (od našeho zpravodaje) - Na gól Jurečkovi, který se musel radovat nadvakrát, krásně nahrál Lukáš Provod. „Inženýrská spolupráce. Teď na levé straně spolu hrajeme," glosoval to Jurečka s úsměvem.

Oddechl jste si?

Jo, konečně mi to tam spadlo. Věřím, že teď už to půjde správnou cestou.

Foto: Václav Šálek, ČTK Václav Jurečka se snaží zastavit ofenzivní akce Dnipru.

Trnul jste? Gól posvětil VAR.

Bylo to napínavé, naštěstí VAR stál při mně. Jsem rád, že jsem pomohl týmu a dal takovou jistotu na naši stranu. Pak už jsme si zápas pohlídali.

Jak jste prožíval období, kdy jste nedal v úvodu sezony gól?

Nezažil jsem to poprvé, už na Slovácku mi to zkraje sezony nepadalo. Nepropadám panice, tady jsem to protrhnul.

Ale tehdy jste nebyl králem střelců.

Já už to tak nevnímám, to byla minulá sezona. I minulý rok jsem začal gólem v Evropě, doufám, že to bude stejné.

Rozjedete se teď jako na jaře?

To uvidíme. Jsem rád, že vyhráváme a sbíráme body. Snad to tak vydrží.

Trenéři vás drželi a pořád vás stavěli do základní sestavy, i když jste branky nedával. Cítíte důvěru?

Musím za ni poděkovat. Třeba předchozí zápas v Boleslavi nebyl z mé strany optimální, ale trenéři mě podrželi. Myslím, že jsem to splatil.

Měl jste trochu nervy, když Dnipro za stavu 1:0 mělo dobrou šanci a mohlo přidat druhý gól?

Vstup jsme do utkání jsme neměli optimální, gól do šatny je na psychiku náročnější. Zaplaťpánbůh se nám podařila dát branka, pak už jsme si to pohlídali. Soupeř musel v tu chvíli dát tři góly, což pro něj bylo neřešitelné.

Co jste říkal na fanoušky, kteří vás přijeli do Košic podpořit ve velkém počtu?

Jsou skvělí, že nás jedou takovou dálku podpořit. Cítil jsem se jako doma.

❤️ „Miluju vás, byli jste skvělí!“ 🤍 Poděkování fanouškům od Tomáše Vlčka, který odehrál svůj první zápas na evropské scéně. 🎭 Čeká nás poslední krok! 💪 pic.twitter.com/ZUi8eE9Qns — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 17, 2023

V dalším předkole vás čeká Luhansk. Tušíte, jaké to bude?

Ještě jsme to neřešili. Soustředili jsme se na to, abychom zvládli hlavně tento zápas. Myslím, že trenéři nás zase na další utkání dobře připraví. Soupeře jsem ještě neviděl, jsem zvědavý. Náš cíl je dostat se do Evropské ligy.

Bylo by zklamání, kdyby to nevyšlo?