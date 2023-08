V závěru utkání se dostal na hřiště i košický rodák záložník Jakub Hromada, jemuž tak Trpišovský splnil přání, a mohl si zahrát v rodném městě. Když nastupoval v 85. minutě na hřiště, tribuny tleskaly. A v nastaveném čase střílel do boční sítě.

Sešívaní tak získali jistotu, že si na podzim zahrají v základní skupině některého z pohárů. Proti třetímu týmu minulého ročníku ukrajinské ligy Zorji Luhansk budou usilovat o průnik do hlavní části Evropské ligy. Pokud by neuspěli, zamíří do skupiny Konferenční ligy.