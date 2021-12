Pražská S zůstávají v pohárové Evropě i pro jarní část. Jablonec končí

Podzimní boje v pohárové Evropě vyvrcholily a z českého pohledu dopadly s dvoutřetinovou úspěšností. Do jarní fáze postoupily Sparta, která v Evropské lize porazila kodaňské Bröndby 2:0 a třetím místem si zajistila start v únorovém play off Konferenční ligy, i mistrovská Slavia, jíž stačila remíza 1:1 na hřišti Unionu Berlín. Jako jediný mimo hru zůstal Jablonec, jenž právě v nově vzniklé soutěži prohrál v Kluži 0:2 a do vyřazovacích bojů nepostoupil.

Foto: Hannibal Hanschke, Reuters Tady se ještě Ivan Schranz zastřeloval (jeho pokus blokuje Robin Knoche z Unionu Berlín). Později však dal slávista nádherný a důležitý gól.Foto : Hannibal Hanschke, Reuters

Článek Fotogalerie +12 Letenští rozhodli o výhře nad obhájcem dánského titulu, s nímž v úvodním vzájemném duelu v Kodani remizovali 0:0, na přelomu poločasů. Nejprve se trefil Dávid Hancko a po něm Adam Hložek. Od 57. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného obránce Tomáše Wiesnera, ale za 18 minut skončil duel i pro záložníka hostů Anise Ben Slimaneho. Soupeř Sparty v Evropské konferenční lize vzejde z pondělního losu v Nyonu. První zápas vyřazovací části soutěže je na programu 17. února, odveta o týden později. SPARTA. pic.twitter.com/KULxQLk1hv — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 9, 2021 Svěřenci trenéra Rady už neměli v Kluži postupovou situaci ve svých rukou, protože nastupovali se ztrátou jednoho bodu na dánské Randers. Gólově se ovšem Severočeši v Rumunsku neprosadili, naopak nakonec poslední Kluž poprvé v EKL naplno bodovala. Postaral se o to v poslední minutě prvního poločasu Gabriel Debeljuh a chorvatský útočník také skóre zápasu v 82. minutě uzavřel. KONEC ZÁPASU! Bohužel jsme na Kluž nestačili a na naše cesta pohárovou Evropou končí po porážce 2:0. Naše šance se nám proměnit nepodařilo. Děkujeme za podporu.#vprvnilinii #UECL #CFRJAB pic.twitter.com/C8Slb7LmsE — FK Jablonec (@FKJablonec) December 9, 2021 Jablonečtí nenavázali na zářijový domácí triumf 1:0 nad rumunskými mistry, který tak zůstal jejich jedinou výhrou v hlavní fázi nové soutěže. K tomu přidali tři body za remízy. Český šampion Slavia v přímém souboji o postup udržel druhé místo v tabulce a zahraje si jarní vyřazovací část. V mrazivém počasí na Olympijském stadionu poslal hosty v 50. minutě do vedení parádní dalekonosnou střelou Ivan Schranz, v 64. minutě vyrovnal domácí Max Kruse. ⏲️ KONEC | Je to tam! Postupujeme díky Schranziho parádě! 🥳🎇🙌 #UECL #unisla pic.twitter.com/1r8V9iUWGb — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) December 9, 2021 Slávisté si díky remíze o bod před Unionem udrželi druhé místo ve skupině za vítězným Feyenoordem Rotterdam. Český mistr postoupil do jarní fáze pohárů potřetí z posledních čtyř sezon. Evropská liga - 6. kolo: Sparta - Bröndby 2:0 Branky: 43. Hancko, 49. Hložek Konferenční liga - 6. kolo: Kluž - Jablonec 2:0 Branky: 45. a 82. Debeljuh Union - Slavia 1:1 Branky: 64. Kruse - 50. Schranz

