Odmítnout Plzeň nebylo jednoduché! Darida o konci v Hertě, nové štaci v Řecku a nabídce Viktorie

Bylo stěhování do Řecka velké dilema?

Nikoli. Na konci září jsem se dozvěděl, že Hertha se mnou od další sezony nepočítá, že se mnou neprodlouží smlouvu. Tušil jsem tedy, že v zimě budu měnit působiště.

Nebylo vaší prioritou pokračovat jinde v Německu?

Spíš jsem byl rozhodnutý jít z Německa pryč, zkusit ke konci kariéry něco jiného. Táhlo mě to na jih, do tepla. Nabídka Arisu se objevila v listopadu, hned mě zaujala. Klub má ambice, hraje tu Brába (český stoper Jakub Brabec). Což je pozitivní věc nejen pro mě, ale pro celou rodinu, Brába má také malé děti. Do Řecka jsme jezdili na dovolené, v Berlíně jsme chodili do řecké restaurace. Měli jsme v Řecku dokonce svatbu, na ostrově Santorini. Všechno do sebe zapadlo.

Vypadá, že vás Řecko okouzlilo. Plánujete v zemi zůstat delší čas?

Spíš ne. Jsme oba nastaveni na návrat do Česka, kde bychom měli začít na jaře stavět dům. Ale uvidíme, všechno se může změnit.

Stejně jako v případě Herty? Měl jste ji za klub, kde dohrajete kariéru. Kde se zlomilo toto spojení?

V průběhu letošního roku. Přišel nový trenér, který se mnou nepočítal. Ještě v létě jsem byl nakloněný prodloužení kontraktu, možná bych dostal poslední smlouvu. Nezapadal jsem ale trenérovi do koncepce.

Proč?

Úplně nevím, co jsem dělal špatně. Nezapadal do plánů a také jsem se stal obětí šetření. Zkušenější hráči, kteří měli vysoké platy, klub opustili. Co přišel do managementu Fredi Bobic, změnila se celá struktura. Brali se hráči na hostování nebo ti, co byli zadarmo. Ale nejsem vůbec zahořklý. Měl jsem smlouvu do konce sezony, mohli mě nechat sedět na lavičce. Vyšli mi vstříc, mohl jsem odejít už v zimě. Nechtěl jsem ztratit celý rok. Na sedm a půl roku v Hertě budu vzpomínat v dobrém, nejsem uražený.

Jakou roli v Hertě Bobic má? Vyčistit klub, nastartovat ho?

Před třemi lety přišel investor, vložil do klubu obrovské peníze. Z mého pohledu se vyhodily oknem. Většina hráčů, které Hertha přivedla za velké sumy, už v ní nejsou. Peníze zmizely, nákupy byly drahé. Investor bouchnul do stolu. Načež přišel Bobic a začal klub měnit.

Probíral s vámi Bobic budoucnost?

Mezi námi to bylo celkem rychle domluvené. Vzal v potaz, že jsem pro Hertu za ty sezony něco odvedl. Mám od něj pozvání, že se v průběhu jara oficiálně rozloučím s fanoušky. Nebyl na to nyní čas. Osmého prosince jsme hráli přátelák v Berlíně. Do něj už jsem nenastoupil, půl hodiny před výkopem mi volal manažer, že klaplo Řecko. V kabině jsem se však rozloučil se všemi kluky i s realizačním týmem. S fanoušky se rozloučím později.

Kdybyste slevil z finančních nároků, zůstal byste v Hertě?

Ne. I kdybych řekl, že budu hrát zadarmo, trenér by se mnou stejně nepočítal.

Byl jste téměř deset let v bundeslize, máte v ní přes 200 startů. Teď vás čeká řecká liga. Nepovažujete nynější stav za stagnaci?

Mohl jsem zůstat v bundeslize. Jenže by se nejednalo o klub, který hraje v tabulce nahoře. S Freiburgem jsem si zahrál první rok poháry, druhou sezonu jsme sestoupili. V Hertě byly první dva roky úspěšné, hráli jsme i poháry, jenže následovaly tři hluché sezony a potom už jenom boje o sestup. Byl jsem z toho už utahaný. Chtěl jsem změnu. Zažít zase výhry, o něco hrát. Ambice Arisu jsou vysoké, chce se dostat se do skupiny evropských pohárů. Mám možnost si na konci kariéry zahrát hezký fotbal a vyhrávat.

Řecko je emotivní země, pro fanoušky jste jednou hrdina, druhý den vás nenávidí. Počítáte s tím?

Vím o tom. Mám informace od Bráby, který má v týmu výbornou pozici. Mají ho v Arisu rádi. Počínaje prezidentem až po kustoda.

Vypadalo, že s vámi přijde i útočník Matěj Vydra. Proč dal přednost Plzni?

Aris o Matějovi uvažoval, chtěl ho. Když jsem odlétal nedávno ze Soluně do Německa, abych si vyřídit nějaké záležitosti, novináři v Soluni brali příchod Matěje za hotovou věc. Co se stalo potom, nevím.

Nakolik byl reálný váš návrat do Plzně?

Téma to bylo. Přemýšlel jsem nad tím. Moje priorita ale byla zůstat v zahraničí. Panu Šádkovi (majitel Viktorie) jsem řekl dopředu, že chci zůstat v cizině.

Nebylo poprvé, kdy vás chtěl z Německa získat český klub. V létě 2020 vás oťukávala Slavia.

Ale šlo opravdu jen o oťukávání, konkrétní nabídka nebyla na stole. Měl jsem smlouvu v Hertě, Slavia by mě musela vykoupit. K realizaci to bylo hodně vzdálené. Až nyní od pana Šádka byla nabídka konkrétní. Přemýšlel jsem, že kdybych se měl teď vracet do Česka, tak jenom do Plzně.

Kdyby se ozvala za tři roky?