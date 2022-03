Ruský oligarcha prodává akcie známého fotbalového klubu

Známý ruský pracháč Roman Abramovič by rád prodal londýnskou Chelsea, další ruský oligarcha Valerij Ojf by se pro změnu rád zbavil svého podílu v nizozemském klubu Vitesse Arnhem. Ruská agrese na Ukrajinu a s ní spojené sankce vůči politikům i oligarchům ze země, která stojí za válečným konfliktem, zasahují i do světa sportu a mohou proměnit i fotbalovou mapu Evropy.

Foto: Piroschka Van De Wouw, Reuters Fotbalový klub Vitesse Arnhem čekají velké změny, ruský oligarcha Valerij Ojf.Foto : Piroschka Van De Wouw, Reuters

Článek Pořádně nervozní musí být Chelsea. Britská vláda uvalila sankce na řadu ruských oligarchů v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu. Nechybí mezi nimi jméno majitele londýnského klubu Romana Abramoviče. Tomu byl zmrazen majetek v odhadované hodnotě devět miliard liber, což zabrzdilo plánovaný prodej klubu ze Stamford Bridge. A je otázkou, jak rychle se vše projeví na fungování klubu. "Dokud budeme mít dostatek dresů a autobus, který nás bude vozit na zápasy, zůstaneme tady a budeme tvrdě bojovat. Půjdeme den za dnem. Nečekal jsem, že se stane to, co se stalo, a nevím, co přinese zítřek," řekl už dříve manažer Blues Thomas Tuchel v rozhovoru pro BBC Radio 5 Live. Anglie Rána pro Chelsea! Kvůli Abramovičovi se musí obejít bez fanoušků i nových hráčů Pro změnu v Nizozemsku to ve fotbale balí ruský oligarcha Valerij Ojf, který má majoritní podíl v klubu Vitesse Arnhem. Své akcie se osmapadesátiletý boháč chystá prodat, s okamžitou platností však skončil v představenstvu klubu. „Je mi moc líto, že musím opustit Vitesse tímto způsobem, ale v současné situaci dělám toto těžké rozhodnutí v zájmu klubu, zaměstnanců, příznivců, sponzorů a dalších zainteresovaných stran," uvedl Ofj, jehož prohlášení zveřejnily internetové stránky Vittese. "Na klubu mi vždy záleželo a určitě zůstane v mém srdci," stálo rovněž v prohlášení ruského oligarchy, jenž byl většinovým vlastníkem Vittese v posledních čtyřech letech. Anglie Dokud budeme mít dresy a autobus na zápasy, zůstaneme v Chelsea, řekl Tuchel

Reklama