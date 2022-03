Dokud budeme mít dresy a autobus na zápasy, zůstaneme v Chelsea, řekl Tuchel

Chelsea nesmí ani prodávat nové vstupenky. Na zbývající domácí zápasy tak do květnového konce soutěže mohou přijít pouze držitelé permanentek. Klub rovněž musí výrazně omezit další náklady. Na cestování týmu k utkáním venku může vynaložit pouze 20 tisíc liber a náklady na pořádání domácích zápasů jsou omezené částkou 500 tisíc liber.

"Dokud budeme mít dostatek dresů a autobus, který nás bude vozit na zápasy, zůstaneme tady a budeme tvrdě bojovat. Půjdeme den za dnem. Nečekal jsem, že se stane to, co se stalo, a nevím, co přinese zítřek," řekl Tuchel v rozhovoru pro BBC Radio 5 Live.