Když silvestr, tak derby. My veteráni hrajeme s větším nadhledem, říká Koller

Na silvestra 2019 se na umělce v Edenu uvedl gólem a žlutou kartou, která se ve svátečních zápasech legend vidí málokdy. A dvěma loňskými trefami pomohl sparťanským veteránům k remíze 4:4. „Počet gólů nikdy neplánuju dopředu, silvestrovské derby hraju na pohodu. Jasně, vždycky chcete vyhrát, ovšem hlavní je pobavit sebe i lidi,“ zdůrazní Koller.

Před čtyřmi lety hrál ještě v mladší kategorii internacionálů a loni se posunul mezi veterány (45 let a starší). „V internacionálech jsou i kluci kolem pětatřiceti, někteří dokonce ještě hrají ligu. Mně bylo letos padesát a cítím, že každým rokem jde fyzička dolů,“ popisuje Koller. „Navíc u mladších to i na silvestra bývá vyhrocené a berou derby smrtelně vážně, zato my veteráni zpravidla hrajeme s větším nadhledem.“

Doma v jihočeské Smetanově Lhotě pořád válí v okresním přeboru, v pěti podzimních partiích stihl osm zásahů. „Byl bych radši, kdybych měl o šest gólů míň a tým o šest bodů víc. Jsme třetí od konce,“ mrzí Kollera. „Když můžu, pomůžu, ale bohužel nemám tolik času. O víkendech často chodím do televize komentovat bundesligu.“

Jeho rok 2023 ozdobila březnová oslava kulatin a v listopadu u televize zatleskal postupu reprezentace na EURO. Taky sedí ve výkonném výboru okresního svazu v Písku a na jaře si ve své soutěži zkusil nezvyklou roli rozhodčího: „Byl to jen jeden zápas. Potřebujeme nalákat nové sudí a třeba tím někoho inspiruju. Jako bývalý ligový útočník Honza Zušťák, který píská pravidelně. Baví ho to a jsme za něj rádi.“

Rozhodčí jsou choulostivé téma nejen na Písecku. „Je to naše největší bolest. Snažíme se dělat všechno možné, abychom měli nové rozhodčí, ale vlastně se ani moc nedivím, že se do toho mladým nechce. Sudí dostávají neskutečnou sodu a i rodiče to klukům možná zakazují, aby je někdo nezmrzačil,“ poznamená Koller. „U nás na okrese jsme řešili brutální inzultaci rozhodčího, útočníkům jsme dali zákaz působení ve fotbale na deset let.“

A co čeká od nového roku? „Třeba nové pracovní příležitosti spojené s mistrovstvím Evropy v Německu, kde jsem hrával. Chystám se tam zajet a doufám, že nároďák bude na šampionátu vidět,“ vykládá. „Taky jsem zvědavý na tři české kluby v jarních pohárech. Zimní pauza Slavii, Spartu i Plzeň možná trochu přibrzdí, ale snad se na play off dobře vyladí. Podzim se povedl náramně, český fotbal vydělal spoustu peněz a vylepšil se pohárový koeficient pro další sezony. A to ještě nemusí být všechno.“