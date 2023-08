Kouč Španělek během finále MS sahal kolegyni na prso. Zveřejněné záběry způsobily další skandál

O dva dny dříve už řešil celý fotbalový svět podobný incident, kdy se ve chvílích euforie vyznamenal španělský svazový prezident Luis Rubiales, který při dekorování šampionek políbil hráčku Jenni Hermosoovou na rty, aniž by o to sama fotbalistka stála.

Po mohutné vlně kritiky už se funkcionář omluvil. Byť dost kostrbatou formou. „Musím přiznat, že jsem udělal velkou chybu. Bylo to bez zlého úmyslu v okamžiku velkého vzrušení. V té době nám to přišlo přirozené, ale z pohledu zvenčí to způsobilo rozruch. Musím se omluvit, poučit se z toho a uvědomit si, že když jsem prezident, musím být opatrnější,“ uvedl Rubiales.