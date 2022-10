Krejčí o výprasku Plzně: Jen bojovnost nestačí. Juniorka udělala reklamu

Lekce i vzpomínka do konce kariéry. Tohle je úplně jiný level než domácí liga. Když se Plzni proti českým soupeřům herně nedaří, může zápas urvat bojovností. A většinou se jí to povede. Ovšem na mezinárodní úrovni jen bojovnost nestačí.

Bayern ukázal kvalitu z hlediska síly hráčů, dynamiky i řešení herních situací. Můžete třeba zkusit zahustit střed, ale pak se do vás dostanou přes strany. A naopak. Pro plzeňské kluky to byl složitý zápas s jasnou porážkou, ale potřebují si tuhle úroveň fotbalu osahat a vyzkoušet na vlastní kůži. Jen tak se můžou posunout dál.

Záložník Jan Kopic zmínil vtipnou metaforu s MMA bojovníkem Karlosem Vémolou: „Jako kdybyste mě s ním zavřeli do klece a řekli mi, ať jsem odvážný. Můžu být, budu se bít do prsou, ale on se na mě pak rozeběhne a je konec." Sedí tenhle příměr?

Naprosto. O odvaze můžete mluvit před kterýmkoliv zápasem, jenže Bayern v Lize mistrů je úplně jiná úroveň. Svojí obrovskou kvalitou zatlačil Plzeň do hlubokého bloku, odkud nebylo úniku. Na Viktorku se to pořád valilo, dostávala se z toho jen odkopy. Zato Bayern ukazoval genialitu.

V Mnichově o tom mluvili sami hráči. Třeba stoper Pernica říkal, že si myslel, že nic horšího než v Barceloně už Plzeň nepotká. A vidíte, v Mnichově to byl kolotoč. Na takovou kvalitu v Česku nenarazíte. Je to těžké hlavně po psychické stránce, na druhou stranu celou sezonu makáte na tom, abyste si tyhle sváteční zápasy mohli zahrát.

V mých očích nezklamal. A ještě chytil něco navíc. Byl by nesmysl se Staňkem riskovat potenciální prodloužení jeho zranění a Tvrdoň tým o víkendu na Bohemce podržel. Ani pět gólů od Bayernu by s ním nemělo zamávat.

My trenéři se vždycky snažíme najít něco pozitivního. Ovšem Plzeň momentálně prochází obdobím, kdy se to na ni valí. Od léta odehrála spoustu zápasů a teď není ve formě, což ukázala i remíza na Bohemians. Hráči mají za sebou předkola Ligy mistrů, třetinu základní části domácí ligy a někteří byli ještě s reprezentací. Teď musejí dobře zregenerovat a přepnout na ligu, což nebývá úplně snadné. V sobotu jim proti Boleslavi může pomoct domácí prostředí, stejně jako v odvetě s Bayernem. V Plzni by to nemuselo být tak jednostranné jako v Mnichově.