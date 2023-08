Obránce Kodaně má jasno: Remíza z takového zápasu je špatná, byli jsme lepší

Muž, jenž prošel Žilinou, Laziem Řím nebo španělskou Huescou, patří momentálně k lídrům kodaňské obrany. Zkušeností má dost na to, aby mohl posoudit, jaký soupeř proti němu stál.

„Věděli jsme, co Sparta hraje, a připravili se na ni. Na konci první půle jsme v rozehrávce trochu změnili rozestavení, do druhé jsme šli s tím, že chceme dát nějaký gól. Spartu podržel gólman, ale jdeme si do odvety pro vítězství," má jasno Vavro.