UEFA začala vyšetřovat pokus představitelů Paris St. Germain o vniknutí do kabiny rozhodčích

GLOSA: Vrátí play off diváky do hlediště? Aneb proč být optimista a proč realista

Možná to byl symbolický konec základní části, který snad odstartoval dva měsíce, kdy hokej v Česku zase bude po více než dvou letech hokejem se vším všudy a bez kompromisů. Jaromír Jágr a jeho myšlenka na podporu Ukrajiny přilákala do O2 Areny 14 a půl tisíce diváků. A doufejme, že šlo o signál, že lidi na sport chtějí přijít, chtějí se bavit - byť pozadí celého zápasu mělo tuze smutný nádech - a že je to především naděje pro play off, které v pátek startuje.