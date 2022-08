Žádná gesta, exploze euforie, natož pak kotrmelce. Ani nevím, zda bych ho ještě udělal, smál se po postupu Bílek

„Nevím, zda bych kotrmelec ještě udělal. Mně ke spokojenosti a radosti stačí vidět nadšené fanoušky, hráče, lidi kolem sebe. Víc nepotřebuju," vysvětloval, proč si po postupu do play off Ligy mistrů a klubovému profitu z pohárové Evropy, který se už nyní blíží 300 milionů, vystačí s rozzářenou tváří.

Nebyla to však jednoduchá zastávka při úterní odvetě s Tiraspolem. Ba dokonce ani ve chvíli, kdy na světelné tabuli už zase svítilo skóre 2:1, jimž skončil i první zápas v Moldavsku.

„Potvrdilo se, jak cenná byla naše výhra v prvním utkání, protože Tiraspol prokázal v odvetě svou sílu. Potvrdil kvalitu jak po technické, tak i fyzické stránce. Předvedl, že má rychlostně výtečně vybavené hráče, kteří se dovedou prosadit v soubojích jeden na jednoho. Proto to byly velikánské nervy. Hlavně po smolné penaltě, která přišla na začátku druhé půle a poté po šancích, jež si soupeř vytvořil. Až po gólu Mosquery se nám začalo trochu lépe dýchat. Ale teprve po vyloučení Evangelua jsme si mohli oddechnout docela, protože bylo vidět, že hráči Tiraspolu už nemají ani fyzické, ani morální síly, aby zkusili výsledek zvrátit," glosoval odvetu plzeňský trenér.

„Zase nás podržel. Bezvadné mít gólmana, který chytí šance soupeře, když to potřebujete," vyzdvihoval Bílek doslova zázračné zákroky mága mezi plzeňskými tyčemi v úvodu druhé půle.

Přitom naslouchal a registroval informace, že z dvojice potenciálních soupeřů pro play off si už vybírat nemůže, protože kvalifikační partie Karabachu s Ferencvárosem dopadla jednoznačně. Vítězství ázerbájdžánského mistra v Budapešti 3:1 a tudíž jeho postupem.

„Vyhrát takovýmto poměrem venku je super výsledek svědčící obrovské kvalitě Karabachu. Nic jednoduchého nás nečeká, musíme se připravit i na horko, které nás za týden na soupeřově půdě čeká, naším cílem přesto zůstává postup do Ligy mistrů," netajil Bílek, že za postupem do Champions League půjde on a jeho tým s ním.