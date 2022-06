Češi proti evropské šlechtě obstáli. Nový systém funguje, láká spolupráce Kuchty se Schickem. Co Kalvach?

Obrana pod jeho velením pracovala spolehlivě. Chybky by se našly, například v neděli mohl faulem zastavit Gaviho, jenž se kolem něj prosmýkl a rozjel akci, která skončila gólem. „Přemýšlel jsem, jestli ho nemám zastavit i za cenu faulu, ale kdybych šel do skluzu, možná by to vypadalo ještě hůř," rozebíral pak Brabec tenhle moment.