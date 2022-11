FOTBAL ONLINE: Rekordman Ronaldo jde do akce. Portugalsko může slavit postup

Fotbalisté Portugalska si na mistrovství světa v Kataru mohou už po druhém kole zajistit postup do vyřazovací fáze. Pokud navážou na úvodní vítězství nad Ghanou a porazí také Uruguay, s předstihem projdou ze skupiny H do play off. Zápas, který začíná ve 20 hodin (vysílá ČT sport), můžete sledovat v podrobné online reportáži s audiokomentářem na Sport.cz.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Další meta překonána! Portugalský kapitán Cristiano Ronaldo slaví...Foto : Hannah Mckay, Reuters

Portugalci ve čtvrtek v úvodním duelu potvrdili roli favorita, na výhru 3:2 nad Ghanou se ale nadřeli. Skóre po bezbrankovém poločase otevřel z penalty kapitán Cristiano Ronaldo, který se jako první v historii gólově prosadil na pěti různých světových šampionátech. Uruguay na úvod remizovala s Koreou bez gólů poté, co jí dvakrát zkazila radost branková konstrukce. Téma Cristiano Ronaldo v pořadu PŘÍMÁK. Schyluje se k senzaci a CR 7 skončí po boku Messiho v PSG?