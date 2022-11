Saúdská Arábie po úvodní šokující výhře nad Argentinou dál sní o postupu do vyřazovací fáze, který se jejím hráčům zatím podařil jen jednou před 28 lety. Výhra nad Mexikem jí dá jistotu, remíza by jí stačila pouze při prohře Argentiny s Polskem. "Nikdo na světě si před turnajem nedokázal představit, že dokážeme hrát na takové úrovni. My ale víme, čeho jsou naši hráči schopni," podotkl trenér Hervé Renard před utkáním v Lusailu.