Messi by ale jistě chodil do baga klidně každý trénink do konce kariéry, kdyby v Kataru dovedl Argentince k titulu mistrů světa. Před rokem s národním týmem vyhrál mistrovství Jižní Ameriky, ale světový šampionát je mnohem víc. Na tuhle trofej čeká. Má na to poslední měsíc.