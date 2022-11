Postupová matematika na MS: Kdo jde dál, kdo končí a jaká jsou kritéria pro pořadí ve skupině

Mistrovství světa v Kataru 2022 pomalu spěje do vyřazovací fáze. Podívejte se, kdo se už může těšit z postupu do osmifinále, kdo je definitivně ze hry a podle jakých klíčů se určuje konečné umístění v základních skupinách. Nabízíme i vysvětlení toho, co fotbalové reprezentace potřebují, aby na ně nečekaly brzké letenky domů.

Foto: Pedro Nunes, Reuters Gólová radost argentinských fotbalistů.Foto : Pedro Nunes, Reuters