Nemohl jsem se na sebe podívat do zrcadla, vzpomíná Krmenčík

Je mi třicet, chtěl jsem ještě vyzkoušet Evropu. Šel jsem do Apollonu, klubu, který má ambice zahrát si evropské poháry. Chtěl jsem si dokázat, že na to ještě pořád mám. Indonésie ale byla pro mě i pro celou moji rodinu dobrá zkušenost.

Nevím, jak to správně pojmenovat. Něco na způsob syndromu vyhoření. Necítil jsem se dobře. Nevím proč. Vyhledal jsem odborníka, který mě postupně nasazuje do správných kolejí. Abych se vrátil tam, kde mám být. Jde o trenéra Davida Vavrušku, spolupracuju s ním krátce. Vnímám ale už posun k lepšímu.

Ztratil jsem fotbalový kontakt sám se sebou. Nechtělo se mi chodit na tréninky, byl jsem otrávený. Ptal jsem se sám sebe, proč mám hrát fotbal, proč mám běhat tam a tam, hřiště mi připadalo najednou velké. David mi řekl: Michale, ohlédni se, kde všude jsi byl, jak krásnou rodinu máš. Ráno se vzbudíš a vidíš slunce. Dal mi naději, že budu zase zpátky. Víte, osobní vyhoření zasáhne spoustu fotbalistů, jen se o tom bojí mluvit. Já se tomu postavil čelem. Poznávám, že to, co vyzařuju k lidem, se mi pozitivně vrací.

První, co se mi David zeptat, bylo, od kolika let fotbal hraju fotbal. Řekl jsem mu, že od čtyř let. Tak se nediv, odpověděl mi. Musíš pořád vyhrávat, podávat dobré výkony, abys nevypadl ze sestavy. Všechno se za ty roky nastřádalo. Neuměl jsem vypnout. Do toho přišla rodina. Chci být dobrým tátou i manželem. Doufám, že se zase blížím k tomu starému Michalu Krmenčíkovi. Chci Davidovi poděkovat, že se mnou tráví čas. Moc mi pomáhá.