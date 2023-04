Vstupenky na finále poháru jsou od 790 korun, kluby si určí předprodej samy

MADE IN ENGLAND: Je jedno, jak West Ham hraje. Vaclík chytá jako v Seville. Úder sudího? Nešťastná náhoda

Výhra 1:0 po úsporném výkonu West Hamu na Fulhamu ve fotbalové Premier League, vzestup druholigového Huddersfieldu s českým brankářem Tomášem Vaclíkem v boji o záchranu, nástup provizorního trenéra Franka Lamparda do Chelsea a incident mezi asistentem rozhodčího Constantinem Hatzidakisem a obráncem Liverpoolu Andym Robertsonem. To vše glosuje ve svém pravidelném komentáři pro Sport.cz bývalý fotbalový reprezentant Daniel Pudil, jenž strávil sedm let kariéry v Anglii, kde nyní i žije.