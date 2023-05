Cardiff pokračuje ve sporu s Nantes ohledně přestupu zesnulého fotbalisty Saly

Argentinský útočník Sala měl v lednu 2019 přestoupit z Nantes do velšského týmu za 17 milionů eur, při cestě přes Lamanšský průliv však jeho letadlo havarovalo. Fotbalista ani pilot nehodu nepřežili.

Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA nařídila Cardiffu zaplatit první část přestupové částky dohodnuté ještě před havárií, která činila šest milionů eur. Když velšský klub částku do konce roku nezaplatil, FIFA ho potrestala zákazem přestupů.

"To není překvapení a klub už připravil další právní postup, který začne okamžitě. Nantes musí nést odpovědnost za nehodu organizovanou jejich agentem. Cílem je získat zpět to, co klub za Emiliana zaplatil a další odškodnění za následné ztráty s tím spojené," stojí dále v prohlášení.