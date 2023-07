Co s Kovářem? United ho chtějí prodat

Plán nevyšel. Matěj Kovář hned po zisku titulu avizoval, že by rád ve Spartě zůstal. Manchester United si ho ale na start přípravy vyžádal zpět a v prvních přátelských zápasech proti Leedsu (45 minut) a Lyonu (90 minut) si zachytal. Vzápětí anglický klub zveřejnil nominaci na soustředění do USA, Kovář v ní nebyl, což se bralo jako signál jeho návratu do Sparty.