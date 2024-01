Lockyer po dvou kolapsech řeší budoucnost. Naučte se první pomoc, vzkázal fanouškům

Do Vánoc zbývalo osm dnů, když se bez cizího zavinění skácel k zemi. Před převozem do nemocnice ho dlouhé minuty ošetřovali na trávníku a zápas Bournemouthu s Lutonem zůstal nedohraný, protože nikdo neměl náladu pokračovat. Všichni mysleli jen na Lockyera: dostane se z nejhoršího?

„Teď už se cítím dobře a jsem zase sám sebou. Jsou za tím hrdinské činy hráčů i zdravotníků. Nikdy nezapomenu, co pro mě udělali. Zachránili mi život,“ napsal Lockyer na Silvestra. „Nemůžu dostatečně zdůraznit, jak moc je důležité, aby co nejvíc lidí znalo základy první pomoci. Podívejte se prosím na web nebo si zajděte do kurzu. Nikdy nevíte, kdy to budete potřebovat.“