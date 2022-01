MADE IN ENGLAND: Arsenal může být jako Liverpool, Arteta potřebuje aspoň rok

Spousta mužstev z Premier League nedává FA Cupu na začátku takovou váhu. Mají nabitý program, točí hráče. Až když se probojují tak do čtvrtfinále, začíná je pohár víc zajímat. Pak už ho chtějí vyhrát.

Sledoval jsem zápas Arsenalu v Nottinghamu. Trenér Mikel Arteta reagoval na vývoj utkání už ve 35. minutě, kdy střídal levého obránce Nuna Tavarese, který k zápasu přistoupil, jako by se nemohlo nic stát. To je podle mě docela typické pro týmy z Premier League. Jdou proti soupeři ze druhé nebo třetí ligy a myslí si, že jim postup spadne lehce do kapsy.