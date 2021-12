MADE IN ENGLAND: Covid zasáhl Chelsea v nejhorší možný okamžik

Z posledních čtyř domácích zápasů má Chelsea jediné vítězství, což je pro adepta titulu hodně bídná bilance. Bolestivé je, že všechny tři remízové duely měla Chelsea vyhrát. Jsou to ztráty se slabšími týmy, které si prostě adept titulu nemůže dovolit. Měli náskok tří bodů a najednou jsou o šest bodů za Manchesterem City. To je velká rána pro ambice z hlediska titulu.

Ze zdravotních důvodů jim vypadli klíčoví muži pro ofenzívu. Werner, Lukaku, Havertz, Baker, Hudson-Odoi... To je obrovská síla. Absenci jednoho či dvou, ač jde o super hráče, ještě vyřešíte. Ale pět takových borců? To je problém i pro Chelsea.

Když hráč vypadne na týden kvůli drobnému zranění, je to ještě přijatelné. Ale když vypadne na čtrnáct dnů kvůli covidu, zcela vypadne z tréninku. A následně musí začít pozvolna. Když se hraje jednou za týden, ztratí dva tři zápasy. Ale teď jde o zásah do pěti šesti utkání, což je obrovská rána. Období kolem Vánoc přitom často rozhodne. A když nerozhodně úplně, tak zásadním způsobem rozdělí karty pro zbytek soutěže.

Říkal jsem si, že měli do Francie jet a dát prostor mladým klukům, třeba z juniorky. Mohlo pro ně jít o zajímavou zkušenost. Když nenastoupí, tak je to narušení soutěže. Já zažil podobnou situaci jako kouč v Opavě, když jsme do Liberce jeli a sbírali středoškoláky z lavic. Navíc se jim nemohlo stát nic horšího, než že prohrají a budou muset do Konferenční ligy, která je po kontumaci stejně čeká.