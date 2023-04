MADE IN ENGLAND: Manchester City už si titul asi vzít nenechá. West Ham proti Liverpoolu obstál

„Rozdíl mezi Manchesterem City a Arsenalem mě překvapil. Nečekal jsem, že bude až tak markantní. Arsenal hraje víceméně celou sezonu dobře, nevím, jestli na něj dolehl tlak. Nicméně City dominovali a za vítězstvím šli od úplného začátku. Nedali Arsenalu čuchnout, nedali mu vteřinu na to, aby mohl něco vymyslet. Cityzens skvěle napadali, drželi míč a hráči o sobě věděli.

Haaland s De Bruynem se od sebe nehnuli na deset metrů. Když letěl dlouhý balon na Haalanda, De Bruyne věděl, kam má běžet. Když měl De Bruyne míč, Haaland věděl, kam si má naběhnout. Je skvělé dívat se na to, jak si tihle dva vyhoví, jak jsou na sebe napojení. Ale tohle platí pro celý tým, hlavně směrem do ofenzivy. Hráči Arsenalu nevěděli, kam dřív skočit a jak se dostat z vlastní poloviny. City mohli dát ještě víc gólů než čtyři.

Manchester City, tedy přesněji Kevin De Bruyne, udělal první důležitý krok v dnešním zlomovém zápase 💥!#MCIARS - 1:0

Tenhle zápas hodně napověděl v boji o titul. Arsenal sice ještě vede, ale City mají jen o dva body méně a dva zápasy k dobru. Arsenal teď navíc čekají dva těžké zápasy s Chelsea a v Newcastlu. V rozpoložení, v jakém tým je, pro něj budou hodně složité. Pokud by tahle dvě utkání zvládl, ještě může o titul zabojovat. Manchester City má před sebou ještě hodně zápasů, je ve finále FA Cupu a semifinále Ligy mistrů. Teoreticky se může stát cokoliv, ale City mají v lize lehčí rozlosování.

Před pár týdny si hodně lidí včetně mě myslelo, že Arsenal si pro triumf v Premier League dojde, teď jsou jasnými favority City. Už si to asi nenechají vzít, gradují formu, to nejlepší si nechali na závěr sezony. Můžou vyhrát ještě tři trofeje, vše mají ve svých rukách. Někdy se říká, že je lepší být druhý a honit prvního. V tomhle případě byl na Arsenal vyvíjen větší tlak než na City a asi to na něj i dolehlo.

Jestli budou hrát Cityzens v takovém tempu a kvalitě jako v posledních týdnech, tak je o titul nepřipraví nikdo. Roli může hrát Liga mistrů, to je pro celý klub hlavní cíl, chce ji konečně vyhrát. Zápasy proti Realu Madrid budou hrát s tím úplně nejlepším, co budou mít v danou chvíli k dispozici. V lize mohou hráče trochu pošetřit nebo ty nejdůležitější nechat hrát třeba šedesát minut.

Spolupráce KDB - Haaland dnes opět funguje náramně 💥! #MCIARS - 3:0

Jak jsem ale nedávno říkal, Manchester City má tak nabitou soupisku, že je připraven uspět na všech frontách. Hráči, kteří jsou na lavičce, mají tak obrovskou kvalitu, že mohou klidně v lize naskočit a zvládnou to.

West Ham prohrál 1:2 s Liverpoolem. Smolně. Myslím, že alespoň bod si zasloužil. Je pro Kladiváře škoda, že vedli 1:0 a hned si nechali dát gól, který utkání zase změnil. Ale i tak si vytvořili dost šancí na to, aby mohli dát víc než jeden gól. Mohou být spokojení s výkonem. Tohle je cesta, kterou by měli jít. Herně proti těžkému soupeři obstáli. Kdyby bodovali, zvedli by si ještě víc sebevědomí, ale nemusí mít sklopené uši. Podali proti Liverpoolu solidní výkon.

Nevím, jestli mohl brankář West Hamu Lukasz Fabianski chytat první gól. Asi ani nečekal, že Cody Gakpo takhle z dálky vystřelí. A jak vypálil, dostal míč skluz. Byla to rána a byla dobře umístěna. Brankář možná mohl reagovat trochu rychleji, ale když se míč trefí takhle po zemi, těžko se gólmanům reaguje. Kdyby šla střela půl metru nebo metr nad zemí, možná by se mu chytala líp. Ale to je pohled můj, nebrankářský. Osobně bych gólmana nevinil.

Cody Gakpo nenechal Kladiváře radovat se z vedení dlouho! #WHULIV

Každopádně se zdá, že se West Ham zvedl. Zlepšil se. Všichni v mužstvu vědí, že se musejí koncentrovat na každý zápas, protože jde do tuhého. Ale trochu se od sestupových míst odpoutali, což jim dodalo sebevědomí. To samé platí o postupu do semifinále v Konferenční lize. Potřebují v lize jeden nebo dva zápasy vyhrát a pak by měli mít klid. A pak se mohou pokusit vyhrát Konferenční ligu."