MADE IN ENGLAND: Rangnick je dost chytrý a ví, že Ronalda potřebuje na své straně

„Sám jsem zvědavý, jak se mu na Old Trafford dál povede. Rangnicka jsem totiž jako kouče zažil na chvilku v Schalke. Už je to více jak deset let. Rangnick se do Schalke vrátil na jaře v době, kdy jsem byl na hostování v Kaiserslauternu. Po relativně úspěšné sezoně jsem tam chtěl nadále zůstat, jenže Schalke mě chtělo vyměnit za Kevina Trappa, který v Kaiserslauternu chytal velice dobře a oni si ho vyhlédli jako náhradu za Neuera, jenž v roce 2011 přestoupil do Bayernu. Kaiserslauternu se to však nelíbilo, na základě čehož se můj klub trochu urazil a musel jsem se vrátit.