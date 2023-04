Druholigový Sheffield United, který si může příští středu výhrou nad West Bromwichem zajistit postup do Premier League, začal ve Wembley lépe, ve třetí minutě střelu Ndiaye ale z bezprostřední blízkosti skvěle zlikvidoval Ortega. Do větší šance "Citizens" už svého soupeře nepustili a šli do vedení na konci první půle, kdy po faulu na Silvu proměnil penaltu Mahriz.