Moyes prorokuje Součkovi: Bude z tebe trenér. Někdy se tak už chovám, směje se česká hvězda

Nabírají síly, chystají se na sobotní přípravný zápas v Udine. Kapitán české reprezentace vynechal kvůli menším zdravotním problémům úterní vítězné utkání s Cambridge United (4:2), v Itálii už hodlá nastoupit.

Zaznamenal jste slova kouče Davida Moyese, že vás v budoucnu vidí jako trenéra?

Cuf (Vladimír Coufal) mi to říkal, občas mi to kouč říká i o tréninku. Jmenuje mě mezi možnými budoucími trenéry. Já se vždycky spíš zasměju. Mám občas jiné myšlení než David, snažím se pomáhat hráčům a říkat jim, co by bylo potřeba dělat pro tým. Taktické věci se tedy snažím dělat už teď jako hráč. Ne že bych chtěl být trenér, ale že je vidím jako důležité. Fakt nevím, co bude, až skončím jako hráč. Až se kariéra přiblíží ke konci, pak budu přemýšlet, co dál.

Na tréninku jsme se museli seznamovat, říká Tomáš Souček. Kritika? Umím se zkritizovat sámVideo : Sport.cz, FAČR

Blíží se konec roku 2022. Jak ho z fotbalového hlediska hodnotíte?

Co se týká reprezentace, tak musím říct, že neúspěch tam byl. Hra se mi celkem líbila, ale důležité jsou vždy výsledky - a dobré nebyly. Spadli jsme v Lize národů a nepostoupili na MS. Musíme ale pochválit i nové hráče na posledním srazu, takže se také najde řada pozitiv, která si snad přeneseme do roku následujícího. Pokud jde o West Ham, je to rozdělené na dva půlroky. Jaro jsme skončili sedmí v lize, což byl obrovský úspěch, stejně jako postup do semifinále Evropské ligy. Na podzim to už tak úplně nejde. nejsme tam, kde bychom být chtěli. Snad právě pauza nám pomůže, abychom jeli tak, jako dva roky předtím.

Patříte k zápasovým vytrvalcům. Dokážete si přesto představit, že byste po takovém turnaji jako mistrovství světa prakticky bez přestávky zase naskočil do náročného programu Premier League?

Já bych to nepřeceňoval. Píše se, že každý bude unavený, vyřízený. Ale kdyby nebylo MS, hráči přece hrají každý čtvrtý, pátý den zápas. V součtu ligy, poháru a evropského poháru je přece zápasů víc než teď v Kataru. Spíš si myslím, že hráči budou v zápasovém rytmu.

Foto: West Ham United Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal v barvách West Hamu po vítězství na hřišti Leicesteru.Foto : West Ham United

Vám přišla přestávka vhod? Jak vlastně koukáte na netypický rok, který s ohledem na zimní šampionát nastal?

Připadám si, jako bych byl doma v české lize - přestávka, pak zase příprava, kterou teď máme. Tři, skoro čtyři týdny přípravy do prvního zápasu, který náš čeká. Uvítal jsem trochu volna s rodinou, oddychl jsem si. Rozhodně bych byl radši na MS. Teď si udržujeme herní rytmus v přátelácích.

Proč jste v posledním přípravném zápase chyběl?

Měl jsem trochu problém se zády. Hrálo se s třetiligovým soupeřem, každý jen poločas, tak mi trenér s fyzioterapeuty řekli, ať si dám radši oddych. Dal jsem si dva dny individuál, abych se zase mohl zapojit s týmem. V sobotu už hrajeme větší zápas v Udine v Itálii, kde bych chtěl nabrat minuty. Sami mi řekli, že je lepší obejít se bez jednoho poločasu než natáhnout zranění. Už se cítím fit a zase nastupuji s týmem naplno.

Ligu začínáte 26. prosince v derby na půdě vedoucího Arsenalu, což je na rozjezd po přestávce těžký soupeř...

Všichni o tom víme, že jsou ve formě. Ale zase, bude to první zápas po velké pauze. Bude trošku jiný, dá nám to trošku výhodu dostat se zpátky. Derby je velká šance k návratu do lepších časů.

A výhled na rok 2023? Postup s reprezentací na EURO do Německa a s West Hamem finále Konferenční ligy v pražském Edenu?