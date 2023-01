Postup pro zesnulého šéfa! West Ham zabral, kouč Moyes věří v návrat loňských časů

„V naší situaci jsou vítězství a postup ještě o něco cennější. V posledních týdnech přemýšlím pouze nad tím, jak dostat West Ham zpět na úroveň loňské sezony. Chci to udělat rychle, chci vrátit tým k bývalé kvalitě. V tom úspěch s Brentfordem může výrazně pomoct," citoval web Kladivářů trenéra Davida Moyese.

„Pro fanoušky to možná nebyl nejhezčí zápas na koukání. I tak jsme ukázali, že jsme na správné cestě vrátit se do anglické elity," prohlásil italský obránce Angelo Ogbonna. Postup přes Brentford věnoval zesnulému předsedovi West Hamu Davidu Goldovi, který skonal ve středu ve věku 86 let. „Toto vítězství bylo pro něj, jeho odchod je moc smutný," pronesl Ogbonna.