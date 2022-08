Premier League startuje již v pátek. Liverpool i City přivedly nová útočná esa

Rychlost, síla, dravost. Tak by se dal charakterizovat 22letý Haaland, který za dva a půl roku ve žlutočerném dresu nasázel v bundeslize 88 branek v 89 utkáních. Díky tomu se nenašel snad jediný evropský velkoklub, který by po jeho angažování netoužil, navíc i proto, že výstupní klauzule činila 60 milionů euro, což není ani polovina Haalandovy tržní hodnoty podle serveru Transfermarkt. Sám hráč se pak rozhodl pro přestup do Manchesteru City a bude tak kráčet ve šlépějích svého otce Alfieho, taktéž profesionálního fotbalisty, který v klubu působil mezi lety 2000-2003.