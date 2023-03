Šílený obrat, rozjímal se Arteta. Na zápas prý jen tak nezapomene

Po utkání měl obrovskou radost. "Bylo to bláznivé, ty pocity radosti a štěstí. Vyhráli jsme velmi speciálním způsobem a vysloužili jsme si to až v poslední vteřině. Na hráče jsem hodně hrdý. Nikdy se nevzdali. Nic se nevyrovná sdílení těchto chvil s vašimi hráči," uvedl čtyřicetiletý rodák ze San Sebastianu.

Zápas si bude pamatovat z několika důvodů. "Líbila se mi naše iniciativa, odvaha, charakter hráčů a způsob, jakým si za výhrou šli. I když se nedaří a je to složité, velký týmy to dokážou. Musíme si to příště usnadnit, ale tohle je Premier League. Soupeři jsou kvalitní a hodně vám to ztěžují," řekl někdejší hráč Paris St. Germain, Rangers, Evertonu či Arsenalu.