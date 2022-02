Souček bral gól jako dárek k 27. narozeninám a věnoval ho dědečkovi v hledišti

Se spoluhráči vyjádřil před zápasem podporu Ukrajině a nastoupil do rozcvičky v dresu Andrije Jarmolenka. Podle kapitána West Hamu Declana Rice jim ukrajinský útočník, který do utkání z osobních důvodů nenastoupil, popřál hodně štěstí.

"V den, kdy to všechno začalo, jsme ho viděli na tréninkovém hřišti a byl úplně v troskách. Stejně jako my. Je to hrozné, co se děje a stojíme za ním i za všemi lidmi na Ukrajině," uvedl Rice.