Součkovo krvavé zranění i neomluvitelná chyba rekordmana. West Ham slaví důležité body

„Je to obrovská chyba. Ponese za to plnou odpovědnost. Levá noha mu sice lehce podklouzla, ale to není omluva. Může se dostat k míči celou dlaní, není to tak, že by se natahoval a zasahoval konečky prstů. Úplně balon mine a je to od něj velká, velká chyba," komentoval pro BT Sport někdejší obránce Rudých ďáblů Rio Ferdinand.