Soupeře poslal do nemocnice. Jen pár hodin poté má být gólman United na odchodu. Šanci větří český mladík

Třiadvacetiletý Bishop to od diváků přátelského utkání v San Diegu pořádně schytal. Při výběhu mimo pokutové území zboural útočníka soupeře Paula Mullina. Kanonýr Wrexhamu po ošetření opouštěl hřiště i s kyslíkovou maskou pro usnadnění dýchání.

Angličan Bishop byl z incidentu s Mullinem přešlý, o poločase se ho snažil navštívit v kabině, ale trenér Wrexhamu kontakt nedovolil. „Měla to být červená karta. I pokud by nešlo o zmaření gólové příležitosti, pořád je to nebezpečná hra," zlobil se trenér Wrexhamu Phil Parkinson po utkání.