Superhvězdy budou k mání zadarmo. Kam zamíří Mbappé, Dybala, Pogba a další esa?

Mistr světa s Francií působí v Tottenhamu devět let. Oslavil pětatřicáté narozeniny a netají zájem o přesun do americké MLS. Je jisté, že i kdyby nedostal nabídku od Kohoutů, o nabídky nebude mít nouzi.

Pětadvacetiletý dánský reprezentant je pro Chelsea velkým ternem. Jenže... „Už dlouho čekáme na potvrzení nové smlouvy. Říká nám, že miluje Chelsea a chce být velkou součástí klubu. A já si jsem jistý, že to tak může být. Ale zatím prostě nepodepsal," posteskl si Thomas Tuchel, trenér londýnského týmu.

Čtyři triumfy v Lize mistrů, pět vítězství ve španělské lize, patnáct let věrných služeb. Ve třiatřiceti letech určitě není z hlediska věku nejperspektivnější. A s ohledem na svoji historii nebude nejlevnější z hlediska platu. Ale lepší levý obránce na trhu asi nebude.

Jeho šestileté účinkování na Old Trafford bylo rozpačité. Kvůli zraněním nedokázal držet konzistentní formu. „Možná nadešel čas přijmout novou výzvu," prohlásil Pogba, který je často spojován s návratem do Juventusu, ovšem francouzského mistra světa by rádo i PSG. A hvězdný agent Mino Raiola připustil i zájem Realu Madrid...