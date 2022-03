Van Gaal varoval Ten Haga před angažmá v Manchesteru United

Van Gaal vedl United v letech 2014 až 2016 a jednou s ním vyhrál Anglický pohár. Poté byl odvolán a nahradil ho José Mourinho. Ani portugalský trenér však nedokázal navázat na úspěchy z minulosti a po něm se to nepodařilo ani Olemu Gunnaru Solskjaerovi.

Na lavičku si stoupnul jako dočasný kouč Ralf Rangnick, kterého by podle médií měl po sezoně nahradit právě Ten Hag. "Je to skvělý trenér a Manchester United to samozřejmě ví," řekl Van Gaal.