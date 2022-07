Velký den? Ronaldo dorazil do Manchesteru jednat o budoucnosti

Ronaldo se ještě do přípravy na novou sezonu k týmu nepřipojil a vynechal turné United v Thajsku a Austrálii. Nyní by měl o svém působení v klubu hovořit s novým trenérem Erikem ten Hagem. Podle Sky Sports dorazil ještě před Ronaldem na tréninkovou základnu v Carringtonu bývalý kouč Alex Ferguson. Legendární trenér vedl Ronalda během prvního působení u United v letech 2003-09 a hrál velkou roli v jeho loňském návratu na Old Trafford.