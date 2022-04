Za šest let u United se nic nenaučil! opřela se legenda do Pogby

Pogbův odchod směrem z Manchesteru United není tajemstvím. Francouzskému reprezentanovi po sezoně končí smlouva a na obnovu kontraktu to v žádném případě nevypadá. Zvěsti o konci u „Rudých ďáblů" navíc podpořil i sám hráč, který se nechal slyšet, že je čas na novou výzvu.

Jak to ale vypadá, tak odchod urostlého záložníka bude z pohledu odborníků i fanoušků vítanou záležitostí. Není tomu dávno, co se k celé situaci vyjádřila také klubová legenda Wayne Rooney, který rozhodně není proti letnímu odchodu. Podobně to vidí také legendární záložník Manchesteru United Paul Scholes, který se do francouzského reprezentanta opřel trochu víc.

Foto: Phil Noble, Reuters Paul Pogba opustil zápas proti Liverpoolu kvůli zranění už v desáté minutě.Foto : Phil Noble, Reuters

„Když byl mladý, tak měl nejlepší předpoklady stát se jedním z nejlepších. Zkrátka prostě vše, co byste od fotbalisty a záložníka chtěli," začal Scholes pro talkSPORT. „Má skvělou postavu, umí běhat. Jen si myslím, že neustále dělá stejné chyby znovu a znovu. Je to pro mě ohromné zklamání, vypadá to, že odejde," připustil bývalý záložník Manchesteru United.

Pogba strávil v kádru Manchesteru United dohromady šest let. Podle Scholese se ale za celou dobu nenaučil nic nového. „Za šest let u United se nic nenaučil. Když se podíváte, jaké výkony předvádí ve francouzské reprezentaci, tak je to sakra rozdíl," pokračoval rodák ze Salfordu.

I když bylo Francouzovo působení v týmu United zklamáním, Scholes přesto věří, že devětadvacetiletý záložník může své schopnosti naplno ukázat v jiném klubu. „Určitě nebude mít nouzi. Myslím si, že si povede opravdu dobře, stejně jako kdysi v Juventusu. Všichni víme, že má schopnosti a talent být světovou třídou," je si vědom bývalý záložník.

Pogba se naposledy v dresu Manchesteru United představil v nedávném souboji proti Liverpoolu. Ve šlágru kola se ale zranil a je vysoce pravděpodobné, že to byl jeho poslední zápas v dresu „Rudých ďáblů". „Nemyslím si, že je pravděpodobné, že by ještě v této sezoně nastoupil," uvedl trenér Ralf Rangnick.