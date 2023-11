Barák vysvětluje, proč chybí v nominaci

„Jediný moment, na který mi můžou něco říct, bylo, když mi oznámili, že s Polskem nebudu hrát, a já to emočně neustál, protože jsem se cítil ve formě. Nejde o to, že bych jako hráč šel proti realizačnímu týmu, ale že mi na tom záleží a chci hrát. Manažer Pešír řekl, že si o nich myslím, že jsou úplní debilové, ale to byla jeho domněnka,“ přiblížil Barák.