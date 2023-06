Blamáž jako v Moldavsku už ne! Souček nechce vítr, sestava je daná

Tórshavn (od našeho zpravodaje) - Už přistání na malém letišti Vágar potvrdilo, že tahle část cesty bývá dobrodružstvím. Letadlo s týmem trochu hupsnulo. „Už dopředu jsme věděli, že podmínky pro přistání nejsou na Farech jednoduché. Drahá je krátká, ale naše pilotka to nakonec zvládla velmi dobře, byť to trochu dobrodružné bylo. Všechno ale naštěstí dopadlo dobře," usmál se český kapitán Tomáš Souček.

Češi jsou na specifické podmínky připraveni. Musí být, další ztráta v evropské kvalifikaci by byla hodně mrzutá. Euforii po úvodní výhře 3:1 nad osmifinalistou nedávného mistrovství světa Polskem vystřídaly rozpaky po bezbrankové remíze v Moldavsku. „Kluci to musí zvládnout, je to povinnost. Současné mužstvo je pracovité a poctivé, má na to, aby na Faerských ostrovech v pohodě vyhrálo," nalil Kuka důvěru do svých následovníků.