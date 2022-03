Protloukal se přes Kolín a Vyšehrad, teď se inženýr stavitelství těší na Balea

Vyplatilo se. Na státnice si odskočil na otočku z letního soustředění v Chorvatsku. A od loňská má hotovo. Pokračuje v rodinné tradici, jeho otec podniká ve stavebnictví a on sám by chtěl jít v jeho stopách.

„Ne vždy hrajete před padesáti tisíci fanoušky. Pro mě to byla obrovská zkušenost a vnímal jsem zápas trochu speciálně, protože jsem to nikdy nezažil," líčí Jurečka v rozhovoru pro FAČR.

Věřil, že by se mohl do národního týmu dostat. „Sezona se vyvíjí dobře, nicméně reprezentace je úplně jiná úroveň a nechtěl jsem si to moc dávat do hlavy, abych byl koncentrovaný na fotbal."