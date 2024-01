Šidliák: Zrušení mimořádného jednání výkonného výboru nebylo dobrým signálem

FAČR hledá trenéra poté, co se navzdory postupu na evropský šampionát rozhodl po kvalifikaci skončit Jaroslav Šilhavý. Výběrem nového kouče byla v listopadu den po posledním utkání kvalifikace s Moldavskem pověřena pětičlenná pracovní skupina, v níž jsou předseda Fousek, místopředsedové Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec. Vedení FAČR konzultuje trenérskou otázku i se svým poradním orgánem, Sportovní radou.

„Termín mimořádného jednání výkonného výboru jsme stanovili už ve čtvrtek 7. prosince. Tehdy byly jasné dvě omluvenky, ale řekli jsme si, že téma je natolik důležité, že se přesto do Vánoc sejít chceme. Na poslední chvíli se sešly další omluvenky a tady je zapotřebí respektovat zdravotní či pracovní důvody kolegů v hektickém předvánočním období. A řešit trenéra v počtu jen těsně přesahujícím povinnou poloviční účast členů, to asi nejen mně přijde nedůstojné,“ uvedl Šidliák.

Jednání bylo přesunuto na leden. „Všichni samozřejmě víme, že to pro veřejnost nebyl dobrý signál. Poskytlo to prostor pro neuvěřitelné mediální spekulace, v mnoha ohledech zcela nepodložené. Nelze to ale dále odkládat, protože nový realizační tým musí začít pracovat. Nepochybuji, že takto k tomu při rozhodování přistoupí i všichni kolegové z výkonného výboru,“ prohlásil Šidliák.