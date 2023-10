Sima si rýpl do Slavie, za největší klub v Česku považuje Spartu

Ještě donedávna pro něj měli slabost. S troškou nadsázky to ale vypadá, že bývalý miláček fanoušků Slavie si v posledních měsících dal za cíl příznivce sešívaných poštvat proti sobě. Abdallah Sima se v létě vydal hostovat do v Edenu nenáviděných Glasgow Rangers, emoce pak přiživil ještě nešťastným prohlášením. A před duelem skotského celku na hřišti pražské Sparty v rámci skupiny C Evropské ligy přisypal do rány ještě špetku soli.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Abdallah Sima ze Slavie s trofejí za vítězství v MOL Cupu. Archivní foto