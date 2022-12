Suchopárek popřál oblíbenému kustodovi a vyhlíží EURO jednadvacítek: Máme ještě rezervy, ale snad tým dobře vyladíme

Pracujete i o Vánocích, nebo úplně vypínáte?

Každý rok se snažím, aby svátky byly bez práce. Fotbálek s klukama ze Slavie do toho nepočítám. Byl jsem teď pár dnů nemocný, ale nevadí, ve třiapadesáti už toho na hřišti moc nenaběhám.

Přesně šest měsíců 🔜 Tolik času zbývá do zahajovacího zápasu lvíčat na mistrovství Evropy hráčů do 21 let 🇨🇿🦁 Připomeňte si klíčové okamžiky úspěšného kvalifikačního cyklu 👇 pic.twitter.com/tVKCtItD0r — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) December 22, 2022

Můžeme teď trochu bilancovat končící rok?

S jednadvacítkou jsem měl jediný cíl: postup na EURO. Se štěstím se ho povedlo splnit. Hráči ukázali charakter, těžili jsme z pozitivní atmosféry v týmu. Nebyli jsme pokaždé kompletní, sem tam nám do toho přišlo zranění, ale v každém zápase jsme byli nebezpeční a až na barážovou odvetu s Islandem plus přátelák s Norskem jsme vždycky vstřelili gól.

Takže jste půl roku před mistrovstvím Evropy optimista?

Jsem optimista i směrem k dalšímu cyklu o EURO 2025, příští tým se rýsuje taky zajímavě. Zatím mám smlouvu jen do šampionátu v příštím roce, ale rozhodně bych stál o pokračování. I kvůli výborné spolupráci s Alešem Křečkem, který trénuje dvacítku. Dal týmu tvář a v Elitní lize U20 hraje zajímavé zápasy.

Vraťme se ještě k letošku: nepokazily dojem z roku 2022 listopadové debakly 1:5 v Portugalsku a 0:4 s Norskem? Kvůli klubovému MOL Cupu vám sice chybělo několik opor, ale nebyly to až moc velké rány pro sebevědomí v přípravě na EURO?

Už bych to nechtěl zažít, takové výsledky nechce žádný trenér. Je pravda, že jsme nebyli kompletní, a v průběhu srazu se navíc hráči v týmu měnili, což není úplně běžné. Kvalita našich hráčů neodpovídala kvalitě soupeřů, ovšem na březnovém srazu bychom už měli být zase v plné síle.

Kolik hráčů z listopadového týmu si řeklo o další nominaci?

Můžeme uvažovat o třech nebo čtyřech. Třeba ofenzivní univerzál Vasil Kušej už jako teenager hrával v Německu, v listopadu si přivezl z Prostějova dobrou formu a teď o něj stojí kluby z první ligy. Hezkým gólem v Portugalsku na sebe upozornil záložník sparťanského béčka Petr Pudhorocký. Je dobře, že se kluci ukázali, potřebujeme mít v záloze varianty i pro EURO.

Mistrovství Evropy se nehraje v oficiálním reprezentačním termínu, takže kluby nemají povinnost vám uvolnit hráče. Čekají vás složitá jednání?

Všechno mám připravené, budu objíždět kluby s šéftrenérem úseku reprezentací Miroslavem Beránkem. Věřím, že vyjednávání dobře dopadnou a pojedeme na EURO komplet.

Z čeho vaše víra pramení?

Termín turnaje není úplně kritický, finále se hraje osmého července. Do startu ligy a pohárových předkol ještě bude dost času. A jsme znovu u toho optimismu...

Je vidět, že ho neztrácíte.

Byl jsem pozván na zasedání výkonného výboru asociace, kde byli taky zástupci vedení ligy. Všichni víme, o co jde. V listopadu jsme nebyli v ideálním složení, ale chápal jsem, že kluby potřebovaly být pro MOL Cup co nejsilnější. Na EURO potřebujeme být co nejsilnější zase my.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté české reprezentace do 21 let oslavují postup na ME po utkání s Islandem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

V létě se po šesti letech vrátíte do Gruzie, kde jste s devatenáctkou došel do evropského semifinále. První dva zápasy odehrajete v Batumi a skupinu zakončíte v Kutaisi. Už jste natěšený?

Už v listopadu jsme s technickým vedoucím Michalem Černým vyrazili na první prohlídku hotelů a infrastruktury. Bude to jiné než tenkrát v Tbilisi. Hlavní město leží ve vnitrozemí, zatímco Batumi je letovisko na pobřeží Černého moře. Bude tam cvrkot a spousta lidí, na druhou stranu si zahrajeme na nejkrásnějším stadionu celého turnaje. Ještě tam zajedeme na konci května, abychom všechno do detailu naplánovali a vychytali všechny potenciální zádrhely.

Už máte vybrané ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu nedaleko stadionu v Batumi. Důležitý detail?

Blízko je to jen při pohledu na mapu. Na vlastní kůži jsem poznal, že doprava v Gruzii je specifická, a při přesunech si budeme muset nechávat rezervu. Projeli a viděli jsme toho poměrně dost, soupeři upřednostnili jiné možnosti.

Například Angličané budou bydlet asi hodinu cestu od Batumi. Vy jste o klidnějším prostředí neuvažovali?

Hlavní roli pro nás hrála cesta na stadion, aby nebyla zbytečně dlouhá. Angličané sáhli po obrovském komplexu na krásném místě, které si vybrali i kvůli fanouškům. Chtěli být dál od města, aby hráči byli v klidu. Zato my počítáme s tím, že si kluci budou chtít občas někam vyjít a pročistit si hlavu. Proto budeme přímo v Batumi.

Když jsme u Anglie, sníte o tom, že jÍ hned v prvním zápase vrátíte dvě porážky z kvalifikace?

Do třetice všeho dobrého a zlého? Bude to pro nás motivace, i když Anglie zůstává jasným favoritem. Při všem respektu k soupeři chceme být úspěšní, to znamená uhrát aspoň bod. Anglie ukázala sílu hlavně doma v první půli, brzy jsme prohrávali 0:3. Věříme, že v Gruzii začneme daleko líp. Taky uvidíme, s čím Angličané na EURO přijedou. Už na losu v Bukurešti jsme zjistili, že vzhledem k termínu budou mít se skládáním týmu problémy víceméně všichni.

I Německo, váš druhý protivník a obhájce titulu?

Už jeho hru pečlivě studujeme. Musíme, protože víme, že klíč k postupu bude hned v prvních dvou zápasech proti nejsilnějším týmům skupiny. Máme záznamy všech německých zápasů z kvalifikace, což platí i o našem posledním soupeři Izraeli.

V baráži po dvou remízách s Irskem zvládl rozhodující penalty.

Je kuriozní, že stejně jako my s Anglií se i Německo s Izraelem potkaly už v kvalifikační skupině.

Zase budete chtít EURO vyhrát jako před pěti lety s devatenáctkou? Tenkrát jste to prozradil těsně po vyřazení.