Vlašínová v Dánsku jednatřicátá

Golfový turnaj žen Smörum Ladies Open evropského okruhu LET Access Series v Dánsku (dotace 50 000 eur): 1. am. C. Leth-Nissenová 208 (70+68+70), 2. am. A. Leth-Nissenová 212 (69+74+69), am. Hustedová (všechny Dán.) 212 (69+68+75), ...31. Vlašínová 223 (75+77+71), 44. Kousková (obě ČR) 226 (74+77+75).

