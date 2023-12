Vysvobození pro český talent. Zahraje si pod reprezentačním trenérem

„Samozřejmě mě mrzí, jak angažmá v Brestu dopadlo. Ale nelituju toho, nebyl to špatný krok. Hodně mě to posunulo a udělala jsem velký kus práce. Budu na to vzpomínat v dobrém,“ popisovala rodačka z Ostravy.

Z pohledu klubových ambic je to pro ni sice krok zpět, avšak rozhodně by měla dostat větší prostor. „Věřím, že ano. Kdybych si to nemyslela, tak tam nejdu. Je to sice méně kvalitnější tým, ale zase bych mohla být více vytížená,“ mínila.